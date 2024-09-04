Bakan Yumaklı'dan Mazot ve Gübre Desteği Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, mazot ve gübre desteğinin 13 ürüne indirildiğini açıkladı.

CNN Türk canlı yayınında açıklama yapan Yumaklı, "Biz gübre ve mazotu çıpa olarak kullanarak temel destekleri, planlama desteğini, üretim geliştirme desteğini bunun üzerinden belirledik" dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

"Dünyada yeni normal diye nitelendirdiğimiz değişiklikler oluyor. Benim sorumluluğum altındaki hususlar için tarımsal üretimi yeniden planlamanız gerekiyor. Biz de bununla ilgili 2 yıldır çalışıyorduk. 1 Ocak 2024'ten itibaren planlı üretime geçtik. Sizin elinizde imkanlarınız ve araçlarınız var, ülkenizin ihtiyaçlarını, gelecek nüfus projeksiyonlarına bakarak üretiminizi planlamanız gerekiyor. Hayvansal ve su ürünlerinde bu gerçekleşti.

Her ilde ziraat odaları, önder çiftçiler, ticaret odaları, konuyla ilgili tüm paydaşlarla konuşarak o bölgede hangi üretim deseninde üretim yapılmalı bunun çalışması yapıldı. Destekler fazla ve farklı. Çiftçi bile neyin ne olduğunu anlamıyor. Bunların sadeleşmesi gerekir. 165 kalem destek veriyorduk. Bunu 3 ana başlığa indirdik. Temel destekler, planlama, üretim geliştirme desteği.

'MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİNİ 13 ÜRÜNE İNDİRDİK'

Biz vermiş olduğumuz mazot, gübre desteğini ürün bazına indirdik. 13 ürüne indirdik. Bunların içinde mazot ve gübre ne kadar kullanılıyor bunu belirledik. Önümüzdeki dönemlerde bu rakam güncellenerek devam edecek. Temmuz ayının sonuydu, çiftçilerimizin hesabına yatırılıp çekilmeyen 6 milyara yakın destek vardı. Etkinliğini yitirmiş.

Tarımsal desteklerin açıklanması ilk defa üretim döneminden önce oldu. 3 yıllığına ve ilk defa açıklamış olduk. Destek tutarlarının en önemli girdilerden mazot ve gübre olarak güncellenecek şekilde belirledik.

Burada gerçekten sektörün içinden o şekilde değil deyip geniş kesime anlatma imkanı oldu. Bu kısır tartışmaya sıkıştırılmayacak kadar önemsiz.

Biz 13+1 derken stratejik ürünler hububat, baklagil, yağlı tohumlardır. Örneğin hububat buğday arpa. 185 liralık mazot ve gübre desteği veriyordum. Buğday ve arpayı nerede ekerseniz ekin temel destek alacaksınız. Türkiye'de üretim yapan kim varsa temel desteği alacak. Belirlenmiş olan havzalarda buğday ekimi yapılıyorsa bu plana uyduğu için planlı üretim desteği vereceğim. İlaveten su kısıtı desteği verilecek. Eskiden 185 lira veriliyordu, 342 lira bu yıl için. Planlı üretim desteğini de verdim. Orada buğdayın ekilmesini belirlemişsem ilave 342 lira daha vereceğim.

Mısırda su kısıtı yok. Mısır çok fazla su tüketen ürün. Temel ve planlı üretim desteği veriyorum. Su kısıtı desteği vermiyorum.

Biz sizin kartlarınıza desteklerinizi yükleyelim, siz gidin girdilerinizi alın. Bunların satıldığı yerlerden çiftçilerimize çok yüksek oranlarda komisyon uygulandığını gördük. Tüm desteklerimizi nakdi olarak verilecek."