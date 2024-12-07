Bakan Uraloğlu İstanbullular İçin Açıkladı: Süre 5 Dakikaya İniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli TBM Makinası Hizmete Başlatma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, TBM makinasının Türkiye'de Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ilk kez kullanılacağını belirterek, "Türkiye'nin coğrafyası, zengin bir çeşitliliğe sahip olsa da ağırlıklı olarak dağlık arazilerin olması, inşaat sektörü için hem bir zorluk hem de yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılan bir durumdur" ifadelerini kullandı.

"TBM SON DERECE ETKİLİ BİR TEKNOLOJİ"

Dağlık bölgelerde inşaat yapmanın, düz arazilere kıyasla daha yüksek maliyetli ve zaman alıcı bir süreç olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zemin etütlerinin daha detaylı yapılması, patlatma ve kazı işlerinin daha titizlikle yürütülmesi, ayrıca ulaşımın zor olması gibi faktörler, projelerin maliyetini artırmaktadır. Ancak Türkiye'nin büyüyen ekonomisi ve gelişen şehirleşme, bu zorluklara rağmen inşaat faaliyetlerinin devam etmesini gerektirmektedir. Bu noktada, tünellerin TBM yani Tünel Açma Makinaları ile mekanik olarak kazılması yönteminin önemi daha da artmaktadır. TBM, özellikle yerleşim yerlerinde uzun tünellerin kazılmasında kullanılan son derece etkili bir teknolojidir" ifadelerini kullandı.

5 Aralık’ın Dünya Mühendisler Günü olduğunu da anımsatan Uraloğlu, “Bu vesileyle ülkemizin yarınlarını şekillendiren tüm meslektaşlarımın mühendisler gününü tekrardan kutluyorum. Mühendislerimiz, bilimsel bilgiyi pratik çözümlere dönüştürerek insanlığın yaşam kalitesini artıran, teknolojik gelişmeleri hayata geçiren ve dünyayı dönüştüren kişilerdir. Bakın, ülkemizin topografik yapısı, özellikle ulaşım ve altyapı projelerinde ciddi zorluklar oluştururken, aynı zamanda mühendislik alanında da önemli bir deneyim zemini sunmaktadır.” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE MÜHENDİSLİK HARİKALARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye coğrafyasının, pek çok mühendislik harikasına ev sahipliği yaptığını söyleyen Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti Hükümetlerimiz döneminde; Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerimiz üstün mühendislik teknikleriyle ülkemizin sembol projeleri arasına katıldı. Yine 2 bin 23 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprümüz bir başka mühendislik harikasıdır. 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde inşa edilmiş ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü Eğiste Hadimi Viyadüğü Türk mühendislerimizin baş yapıtlarındandır. Tutma ve itme sürme çelik ortotropik kutu kesitli olarak Dünya üzerinde yapımı tamamlanan ilk köprü olan Bitlis Çayı Viyadüğü bizim mühendislerimizin tasarım eseridir.”

“DÜNYA’YA MÜHENDİSLİK İHRAÇ EDİYORUZ”

Uraloğlu, ayrıca ilklerin ve enlerin projesi Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın, yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olduğunun da altını çizdi. Uraloğlu, “Ülkemizin ve Avrupa’nın en uzun, Dünyanın 3. en uzun çift tüp karayolu tüneli olan Zigana Tüneli’nde, Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli’nde, Rize’mizin 70 yıllık hayali Salarha Tüneli’nde yine Türk mühendislerimizin ve işçilerimizin çok büyük azmi ve emeği var. Ülkemizin zorlu coğrafyası bizleri yenilikçi ve büyük projelerle inşaat alanında çok geliştirdi ve bugün Türk müteahhitlik firmalarımızın hem yurt içi hem yurt dışında inşa ettiği yapılar, ülkemizi dünyaya mühendislik ihraç eder seviyeye yükseltti” dedi.

“TBM KAZISINI BAŞLATARAK BİR EŞİĞİ DAHA ATLIYORUZ”

Bakan Uraloğlu, bu projelerin aynı zamanda bir milletin azmi, çalışkanlığı ve geleceğe olan inancının da sembolü olduğunu belirterek “İşte bugün burada, bu sembollerden biri daha olan Sarıyer Kilyos Tüneli’nde TBM kazısını başlatarak yeni bir eşiği daha atlıyoruz. Bu tünel, sadece iki noktayı bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda İstanbul'un ve ülkemizin ulaşım ağını güçlendirecek, ekonomik gelişmeye katkı sağlayacak ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracaktır.” açıklamasında bulundu.

“PROJEMİZİN TOPLAM UZUNLUĞU BAĞLANTI YOLLARI 8,2 KİLOMETREDİR”

Tünelin yapım çalışmalarına 2022 yılı Mayıs ayında başladıklarını anımsatan Uraloğlu, “Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 geliş 2 gidiş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü yani toplamda 14 kilometre olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometredir. Sarıyer Çayırbaşı Tüneli çıkışından başlayıp KMO Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı’nda son bulan projemiz kapsamında Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere; toplam 2 adet farklı seviyeli kavşak, 198 metrelik 1 viyadük, 2 Aç-Kapa yapısı ve 1 menfez de bulunmaktadır.” bilgilerini paylaştı.

“TÜNELİMİZİN YÜZDE 62’SİNİN TBM İLE YAPILMASINI PLANLADIK”

Tünelin yapımını en kısa sürede tamamlamak için hem Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) ile delme patlatma şeklinde hem de bugün çalışmalarını başlatacakları tünel açma makinası (TBM) yöntemlerini kullandıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Tünelimizin yüzde 38’i NATM ile yüzde 62’sinin ise TBM ile yapılmasını planladık. Tüneldeki kazı çalışmalarında bugüne kadar; sağ tüpte 2 bin 511 metre, sol tüpte 2 bin 18 metre olmak üzere toplam 4 bin 529 metre yani yüzde 33 ilerleme sağladık. Tünelin kuzey portalında yani sol tüpte Sarıyer yönünde yaklaşık 2 kilometre içeride 26 metre yüksekliğinde, 30 metre genişliğinde, 75 metre uzunluğunda ve 3 bin 400 ton ağırlığında olan TBM parçalarının montajını yaptık.”

2 BİN TON TAŞIMA KAPASİTELİ KONVEYÖR BANT SİSTEMİ KURULDU

TBM kazıları sonucu çıkacak pasa malzemesinin tünel dışına nakliyesi için 1,2 metre genişlikte 7,2 kilometre uzunluğunda ve saatte 2 bin ton taşıma kapasitesine sahip konveyör bant sistemini de kurduklarını söyleyen Uraloğlu, “Sarıyer-Kilyos Tüneli, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda tünel açma makinesinin ilk kez kullanıldığı projedir. Bu makinamız İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı kapsamında Eşme ile Salihli ilçelerini bağlayan T-1 tüneli ve tüm dünyanın tanıdığı Avrasya tünelinden sonra 13,65 metrelik çapı ile Türkiye’de kullanılan TBM’ler arasında en büyük 3. TBM’i olma özelliğine de sahiptir.” dedi.

ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK

Uraloğlu, tamamlandığında ücretsiz olarak hizmete başlayacak proje ile Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan, Türkiye’nin taşımacılık alternatiflerini ve ticaret kapasitesini artıran Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracağını ifade etti.

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul’un iş merkezleri arasında hızlı ulaşım sağlanacağının da altını çizen Uraloğlu, “İstanbul’un kuzeyinde yer alan; Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanlar tüneller üzerinden İstanbul’un merkez bölgelerine kolaylıkla erişebilecektir. Böylelikle şehrin kuzeyinde yaz turizmi faaliyetleri daha da canlanacaktır. En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul’un tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu’na en hızlı erişim imkanı da tesis edilmiş olacaktır.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyoluna entegrasyonu en hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinin İstanbul için önemini bir kez daha vurguladı.

SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKA KISALACAK

Proje sayesinde mevcut imar yollarına göre mesafeyi de 3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indireceklerini aktaran Uraloğlu, “Böylece zamandan 1,7 milyar lira, akaryakıttan 400 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,1 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.” dedi.

Kaynak: AA