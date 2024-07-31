Bakan Şimşek Cari Açık Hedefini Açıkladı

Güncel cari açık verilerini yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşüşün yılın kalanında da devam etmesini beklediklerini söyledi. Bakan Şimşek, "2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek Cari Açık Hedefini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı, haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre dış ticaret açığı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 arttı. Böylece dış ticaret açığı milyar 298 milyon dolardan 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi.

'BAYRAM YÜZÜNDEN SINIRLI ARTTI'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güncel verileri X hesabı üzerinden değerlendirdi. Bakan Şimşek, paylaşımında "Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor. Yıllık dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı" ifadelerine yer verdi.

'CARİ AÇIK, HEDEFLERİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Cari açıkta düşüşün yılın devamında da süreceğini beklediklerini söyleyen Şimşek, "2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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