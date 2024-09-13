Aracı Olan Satıp Bu Modelleri Alacak: Yakıtı Adeta Koklayan 10 Model Belli Oldu
Otomobil tercihlerinde yakıt tüketimi, alıcılar için en kritik faktörlerden biri olmaya devam ediyor.
Hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinde yaşanan gelişmelere rağmen, akaryakıtla çalışan araçların performansı ve yaygınlığı, bu araçlara olan ilgiyi canlı tutuyor.
Benzinli araç alacaklar, genellikle en az yakıt harcayan modelleri tercih ederek tasarruf etmeyi hedefliyor.
Car and Driver adlı ABD merkezli otomobil inceleme firması, 2024 yılının en az yakıt tüketen 10 modelini belirledi. Bu liste, yakıt tasarrufuna önem veren sürücüler için önemli ipuçları sunuyor.
İşte Car And Driver'ın araştırmasına göre 2024’te en yüksek yakıt verimliliğine sahip benzinli otomobiller:
10. Nissan Kicks
Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 7,10 litre
9. Acura Integra
Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 7,10 litre
8. Volkswagen Jetta
Ortalama yakıt tüketimi: 6,95 litre / 100 km
7. Nissan Sentra
Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6,90 litre
6. Kia Forte
Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6,85 litre
5. Nissan Versa
Ortalama yakıt tüketimi: 6,75 litre / 100 km
4. Toyota Corolla
Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6,70 litre
3. Hyundai Elantra
Ortalama yakıt tüketimi: 6,55 litre / 100 km
2. Honda Civic
Ortalama yakıt tüketimi: 6,50 litre / 100 km
1. Mitsubishi Mirage
Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6,00 litre
Kaynak: Gazete Duvar