Aracı Olan Satıp Bu Modelleri Alacak: Yakıtı Adeta Koklayan 10 Model Belli Oldu

Hibrit ve elektrikli araç teknolojilerinde yaşanan gelişmelere rağmen, akaryakıtla çalışan araçların performansı ve yaygınlığı, bu araçlara olan ilgiyi canlı tutuyor.

Benzinli araç alacaklar, genellikle en az yakıt harcayan modelleri tercih ederek tasarruf etmeyi hedefliyor.

Car and Driver adlı ABD merkezli otomobil inceleme firması, 2024 yılının en az yakıt tüketen 10 modelini belirledi. Bu liste, yakıt tasarrufuna önem veren sürücüler için önemli ipuçları sunuyor.

İşte Car And Driver'ın araştırmasına göre 2024’te en yüksek yakıt verimliliğine sahip benzinli otomobiller:

10. Nissan Kicks

Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 7,10 litre

9. Acura Integra

Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 7,10 litre

8. Volkswagen Jetta

Ortalama yakıt tüketimi: 6,95 litre / 100 km

7. Nissan Sentra

Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6,90 litre

6. Kia Forte

Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6,85 litre

5. Nissan Versa

Ortalama yakıt tüketimi: 6,75 litre / 100 km

4. Toyota Corolla

Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6,70 litre

3. Hyundai Elantra

Ortalama yakıt tüketimi: 6,55 litre / 100 km

2. Honda Civic

Ortalama yakıt tüketimi: 6,50 litre / 100 km

1. Mitsubishi Mirage

Ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 6,00 litre

Kaynak: Gazete Duvar