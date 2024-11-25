Araç Alım Satımında Yeni Uygulama! 5 Aralık’ta Başlıyor: Trafik Sigortasına Yüzde 5 Fazla Para Ödeyebilirsiniz

Mart ayında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla araç alım satımlarında sigortada kalma süresi değişiyor. İkinci el araç alım satımlarında işlemlerin gerçekleşmesinin ardından 15 günlük süre daha sigorta poliçeleri devam ediyordu. Ancak 5.12.2024 tarihi itibariyle bu uygulama ortadan kalkacak.

10 GÜN SONRA BAŞLIYOR

Yeni uygulama kararı mart ayında Resmi Gazete'de yayımlandı. Burada belirtilen süre ise 5 Aralık tarihinde yani 10 gün sonra dolacak. Yeni kararla Karayolları Kanununun ilgili maddeleri yürürlükten kaldırıldı. Böylece alıcı noterdeki işlemlerin ardından hemen ilk gün sigorta yaptırması gerecek.

Anayasa Mahkemesi karar metnine göre, araç satışının yapıldığı gün sigortalıların trafik poliçelerini yaptırmaları gerekiyor. 5 Mart 2024 tarihli ve 32480 sayılı Resmi Gazete'de, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa'ya aykırı olduklarına ve iptallerine karar verildi.

İŞTE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDELER