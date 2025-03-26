Antalya'ya Organize Tarım Bölgesi Geliyor

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Mart Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı. ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, toplantıda yaptığı konuşmada, Borsa olarak köklü geçmişten gelen bilgi birikimi ve deneyimle tarım sektörüne yön vermeye devam ettiklerini, modern tarım uygulamalarını destekleyen yenilikçi projelere odaklandıklarını ve sektörde sürdürülebilir gelişimi hedeflediklerini belirtti.

Üyelerin talebi doğrultusunda kente hububat kapsamlı lisanslı bir depo kazandırılması için ön fizibilite çalışması başlattıklarını anlatan Bülbül, şunları söyledi:

"Bu çalışma ile bölgedeki üretim, ticaret ve depolama kapasitesini analiz ederek ihtiyaca yönelik en uygun modeli belirleyeceğiz. Lisanslı depoculuk, tarım ürünlerinin güvenli depolanmasını sağlarken, kalite standartlarını koruyarak ticaretin daha sistemli ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine imkan tanımaktadır. Aynı zamanda, üreticilere mahsullerini uygun koşullarda saklama fırsatı sunarak piyasa dalgalanmalarından daha az etkilenmelerini sağlar. Ürün senetleri aracılığıyla finansmana erişimi kolaylaştıran bu sistem, tarım sektöründe yatırımcılar için de yeni fırsatlar yaratmaktadır. Bu kapsamda, Antalya'da lisanslı depoculuğun geliştirilmesi için sektör paydaşlarıyla işbirliği yaparak gerekli adımları atacağız."

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Halil Bülbül, modern teknolojik seraların yaygınlaştırılması, üreticilere yeni yatırım alanları sunulması, örtü altı tarımın genişletilmesi, seralarda yenilenebilir enerji kaynaklarıyla merkezi ısıtma ve soğutma sistemlerinin sağlanması ve tarım-sanayi entegrasyonunun güçlendirilmesi amacıyla birçok ilde organize tarım bölgeleri kurulduğunu kaydetti.

Antalya'da da böyle bir çalışmanın içerisine girdiklerini dile getiren Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Borsa olarak kentimize organize tarım bölgesi kazandırmak için fizibilite çalışmalarına başladık. Hedefimiz, katma değeri yüksek, yükte hafif ancak ekonomik getirisi güçlü ürünlerin üretildiği, atık yönetimi açısından verimli, modern, çevre dostu ve yüksek enerji verimliliğine sahip bir bölgeyi hayata geçirmek. Aynı zamanda, ilimiz genelinde örtü altı tarım alanlarının modernleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bölge, Antalya'nın örtü altı tarımsal potansiyelini merkeze alarak, çevresinde bir tarımsal kümelenme modeli oluşturacak ve sektör genelinde yaygınlaşmasını sağlayacaktır. İşbirliği ve ortak hareketle hayata geçirmeyi hedeflediğimiz organize tarım bölgesinin, kentimize ve tarım sektörümüze önemli katkılar sunacağına inanıyoruz."

Başkanvekili Bülbül, hayvan borsasının sektörün kullanımına sunulması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ANET A.Ş. yöneticileri ile görüştüklerini belirtti.

Canlı hayvan borsası, mezbaha ve et borsasını içeren entegre bir tesisi hayvancılık sektörüne kazandırmak istediklerini ifade eden Bülbül, kentte canlı hayvan ve et ticaretini daha düzenli ve verimli hale getirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA