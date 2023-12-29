Ankara'da ekmeğe zam geldi

Ankara İli Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu, 10 gün önce toplanmıştı. Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından komisyon, gramajı 10 gram artırılan ekmeğin 1 TL zamlanarak 8 TL yapıldığını açıkladı.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın başkanlığında, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ankara Ticaret Odası ile ANKESOB'a bağlı ilgili odaların temsilcilerinden oluşan Ekmek Fiyat Tarifeleri Değerlendirme Komisyonu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, pişmişi net 210 gram olan ekmeğin 8 TL'den satılması kararı oybirliğiyle kabul edildi.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, “Ankara'da 1 Ocak’tan itibaren 210 gram ekmek 8 TL'den satılacağını” söyledi. Alnıaçık, ekmeğin gramajının da 200 gramdan 210 grama çıkartıldığını belirtti. Un fiyatlarına da zam geldiğini söyleyen Gürsel Alnıaçık, “500 TL olan 50 kilogram un 650 TL’ye çıktı. 185 TL olan yaş maya ise 450 TL” oldu dedi.