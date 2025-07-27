Anadolu’nun Servet Değerindeki Bitkisi: Toplaması Yasak, Kilosu 25 Bin TL’ye Kadar Çıkıyor

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Salep, orkide ailesine mensup bitkilerin yumrularından elde ediliyor. Ancak bu değerli tozun üretimi hiç de kolay değil. Sadece 1 kilo saf salep tozu üretmek için yaklaşık 800 ila 1000 adet orkide yumrusu gerekiyor. Türkiye’de yetiştirilen en kaliteli salep türleri, yüksek aroma ve kıvam özellikleri sayesinde piyasada ciddi talep görüyor. 2024 yılı itibarıyla kilogram fiyatı, ürün kalitesine göre 8.000 TL ile 25.000 TL arasında değişiyor.

DOĞADAN TOPLAMAK YASAK

Türkiye'de saleple ilgili en dikkat çeken detaylardan biri ise bu bitkinin doğadan toplanmasının tamamen yasak olması. Aşırı toplama nedeniyle doğal ortamda bulunan orkide türlerinin sayısı her geçen yıl azalırken, Tarım ve Orman Bakanlığı bu bitkileri koruma altına aldı. Salep üretimi sadece belirli bölgelerde, kontrollü tarım alanlarında yapılabiliyor. Kahramanmaraş, Isparta, Burdur, Denizli ve Muğla gibi iller bu alanda öne çıkıyor.

SAFRAN DEĞERLİ AMA SALEP NADİR

Anadolu’nun bir diğer kıymetli bitkisi olan safran da yüksek fiyatıyla biliniyor. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde üretilen safranın kilogram fiyatı 90 bin TL ile 120 bin TL arasında değişiyor. Ancak uzmanlara göre, salep ile safran arasında temel bir fark bulunuyor. Safranın fiyatı yoğun işçilikten kaynaklanırken, salep ise doğadaki ender bulunurluğu ve yasal koruma altındaki durumu nedeniyle çok daha nadide olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi