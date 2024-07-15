Altın Tarihi Zirvesinde!

Altın fiyatları volatil seyretmeye devam ediyor. ABD'de enflasyonun aylık bazda yüzde -0.1, yıllık bazda da yüzde 3 açıklanması Fed'den faiz indirimi beklentilerini artırdı.

Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine adım adım yaklaşılırken Eylül aylarında Fed'in faiz indirimi yapması bekleniyor. Fed'in faiz indirimi yapmasıyla birlikte sıcak paranın başka yatırım alanlarına kayacağı tahmin ediliyor. Bunların içinde altın yatırımı da bulunuyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Ons altın güne 2411 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2405 dolar, en yüksek de 2415 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2412 dolardan işlem görüyor. Gram altın güne 2561 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2553 lira, en yüksek de 2569 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2563 liradan işlem görüyor. Gram altının tarihi yüksek seviyesi 2570.1 lira olmuştu. Kapalıçarşı'da gram altın 2556 liradan alınırken 2569 liradan satılıyor.