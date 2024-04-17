Akbank KAP'a bildirdi: 577 milyon euro kredi sağlandı

Akbank sendikasyon kredisi temin etti. Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada bankanın uluslararası piyasalardan 309,75 milyon dolar ve 267 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladığı belirtildi.

Açıklamaya göre kredinin toplam maliyeti dolar ve euro kısımlar için sırasıyla Sofr+yüzde 2,50 ve Euribor+yüzde 2,25 oldu.