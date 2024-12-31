Adım Adım 100 Bin Varile! Gabar'da Petrol Üretimi 70 Bin Varile Ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından Gabar'daki petrol üretimi ile ilgili açıklama yaptı.

Bayraktar, "Gabar: Enerjide Bağımsızlığın ve Umudun Adı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Gabar'da günlük 70 bin varil üretimi aştıklarını, hedeflerinin, bu rakamı 100 bin varile çıkararak Türkiye'nin gücüne güç katmak olduğunu vurguladı.

Gabar'ın yalnızca bir enerji sahası değil, 3 binden fazla çalışanıyla bölgeye hayat veren, ekonomik ve sosyal dönüşümü simgeleyen bir umut hikayesi olduğunu belirten Bayraktar, "Bu keşifler, Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla büyüme kararlılığının ve enerjide bağımsız bir geleceğe yürüyüşünün güçlü bir göstergesidir. Gabar, yalnızca enerji değil, umut üretiyor. Enerjisiyle umudu, gücüyle yarını inşa ediyor. Bu tarihi projenin tüm kahramanlarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA