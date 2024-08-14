ABD'de Temmuz Enflasyonu Belli Oldu

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.

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ABD'de Temmuz Enflasyonu Belli Oldu

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası hakkında ipucu verecek olan enflasyon verisi açıklandı. ABD'de temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık TÜFE yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 artması bekleniyordu.

ABD’de temmuzda gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,2 olurken, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yıllık yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

ABD enflasyon verisi sonrasında ons altın 2464,10 dolara gerilerken, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri yüzde 3,856, 2 yıl vadeli Hazine kağıdında getirisi de yüzde 3,97 oldu.

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