ABD'de Bütçe Alarmı! 6 Aylık Açık 1,2 Trilyon Dolara Dayandı

ABD'de federal bütçe açığı mart ayında 164 milyar dolara yükseldi. Mal açık, yılın ilk 6 ayında toplam açık 1,2 trilyon dolara ulaştı.

Son Güncelleme:
ABD'de Bütçe Alarmı! 6 Aylık Açık 1,2 Trilyon Dolara Dayandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de federal hükümetinin bütçe açığı, mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre artarak 164 milyar dolar oldu. ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2026 mali yılının 6. ayına denk gelen martta bütçe açığı yıllık bazda yüzde 2 yükseldi. Piyasa beklentisi ise açığın yaklaşık 157,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Mart ayında federal hükümetin gelirleri yıllık yüzde 5 artışla 385 milyar dolara çıkarken, harcamalar yüzde 4 artarak 549 milyar dolara ulaştı.

AÇIK GİTTİKÇE KATLANIYOR

1 Ekim 2025’te başlayan 2026 mali yılının ilk 6 ayı itibarıyla toplam bütçe açığı ise 1,2 trilyon dolar olarak hesaplandı. Aynı dönemde gelirler yüzde 10 artarak 2,5 trilyon dolara, harcamalarsa yüzde 2 artışla 3,7 trilyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Bütçe
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
