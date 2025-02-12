ABD Enflasyonu Beklentilerin Üzerinde Arttı
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde arttığı bildirildi.
ABD’de ocak ayı enflasyon berileri açıklandı. Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0.5, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdiği gözlemlendi.
Çekirdek enflasyonun yıllık yüzde 3.3 arttığı bildirildi.
ABD’de TÜFE, 2024 Aralık’ta yüzde 0,4, 2024 yılında ise yüzde 2,9 artış göstermişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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