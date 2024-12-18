80 Dolardan 70 Dolara Düşecek! Benzin ve Motorin Fiyatları için Umut Veren Petrol Tahmini

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2025'te petrol fiyatlarının nasıl olacağına ilişkin bir not yayımladı. Fitch, öngörüsünde petrol zengini ülkeleri üzecek rakamlara yer verdi.

Fitch, petrolün varil fiyatının 2024 yılında ortalama 80 dolar civarında seyrettiğini belirterek, bu seviyenin 2025 yılında varil başına 70 dolar seviyesine gerileyeceğini açıkladı.

Fitch açıklamasında "Küresel petrol talebinin 2025 yılında 2024 yılına göre paralel, ancak 2022-2023 yıllarına kıyasla daha yavaş artmasını bekliyoruz"ifadeleri kullanıldı.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 73 dolar seviyesine hareket ediyor.

Fitch, jeopolitik gerginliklerin küresel petrol ve doğal gaz sektöründe oynaklığı artırabileceğine dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi