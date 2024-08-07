75 Yıllık Dev Şirket İflastan Kurtuldu!

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar dev şirketleri iflasa sürüklerken, kuruluşu 1949’a dayanan 75 yıllık dev holdingin iflası iptal edildi.

EN DEĞERLİ ARAZİYİ ZORLU HOLDİNG’E SATTI

Patronlar Dünyası'ndan Murat Kaya'nın haberine göre; kuruluşu 1949’a dayanan ve 1964’te Türkiye’de ilk kez kamyonet montaj faaliyetlerine başlayan Çiftçiler Holding, Zincirlikuyu'da çoğu kısmına sahip olduğu araziyi Zorlu Holding’e satmasıyla gündem olmuştu. Holding ayrıca, uzun yıllar Volkswagen kamyonet ve minibüslerinin montajını bu arazi üzerindeki tesislerinde yapmış, Türkiye’nin otomotiv sanayisinin geçmişinde dair izler bırakmıştı.

İFLASA GÖTÜREN ORTAKLIK

Çiftçi ailesi, Zincirlikuyu’da kendilerine ait, Zorlu’ya komşu başka bir değerli araziye de Çiftçi Towers adıyla proje yaptı. Bu projenin müteahhitliğini Türkerler İnşaat üstlendi. Dev holdingi iflas sürecine götüren ekonomik zorluklar ise bu ortaklıkla başlamış oldu.

İNŞAAT YILLARCA TAMAMLANAMADI

Türkerler İnşaat’ın ortaklıktan ayrıldığı haberleri gündeme gelirken, inşaat 2018 yılından bu yana bir türlü tamamlanamadı. Projenin sahibi Çiftçiler Gayrimenkul ile ilgili devam eden iflas davaları sorun teşkil etti. Bu süreçte, iflas kararları çıktı ve şirketin tasfiye işlemleri başladı.

10 KASIM 2022’DE İFLAS ETTİ

Ana şirketin iflas etmesiyle birlikte holding de, bu durumun dışında kalamadı. İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi, 10 Kasım 2022’de Çiftçiler Holding Anonim Şirketi’nin iflasına karar verdi, holdingin tasfiyesi için de İstanbul 1. İflas Dairesi görevlendirildi.

MAHKEME İFLAS KARARINI KALDIRDI

Çiftçiler Holding, iflasa karşı açtığı iptal davasını kazandı. İflasın iptaline yönelik kararı, ailenin iflasa itirazlarını değerlendiren istinaf mahkemesine uyan İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi aldı.

Mahkeme kararında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, Beşiktaş Zincirlikuyu Meydanı’nda faaliyet gösteren müflis Çiftçiler Holding AŞ’nin, 10 Kasım 2022 tarihli iflas kararının, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi’nce (istinaf) değerlendirildiğini hatırlattı.

Hukuk Dairesinin 5 Haziran 2024’te iflası kaldırdığı bilgisini veren mahkeme, bu karara uyarak dosyayı tasfiyeyle görevlendirdiği İstanbul 1. İflas Dairesi’ne gönderdi. İflas Dairesi de, iflasın kaldırılmasına yönelik hüküm kurdu.

DELİLLER TOPLANMADAN İFLAS KARARI VERİLDİ

İflas Dairesi bu kararı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 353/1-a-6.maddesinde yer bulan, “ İlk derece mahkemesince, davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması halinde, esasa ilişkin inceleme yapılmadan kararın kaldırılmasına kesin olarak karar verileceği düzenlenmiştir" hükmüyle verdi.

Bu gerekçe, deliller toplanmadan veya değerlendirilmeden iflas kararı verildiğine işaret ediyor.