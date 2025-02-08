4 İl ve 2 İlçe için 'Vergi' Kararı: Başvuru ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 4 il ve 2 ilçedeki mükelleflerin, yapılandırma başvuru ile ödeme süreleri belirlendi.

Son Güncelleme:
4 İl ve 2 İlçe için 'Vergi' Kararı: Başvuru ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için ilan edilen mücbir sebep hali 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Tebliğle, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümlerinden yararlanmak için yapılacak başvuru ile taksit ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona erdiği tarih esas alınarak düzenlendi.

Buna göre, mücbir sebep hali 31 Mayıs'ta sona erecek mükellefler için bu yerlerdeki dairelere ilgili kanun kapsamında yapılacak başvuruların 31 Ağustos'un resmi tatile rastlaması nedeniyle 1 Eylül'e kadar yapılması ve peşin ödeme dahil birinci taksitin 30 Eylül'e kadar ödenmesi gerekiyor.

İkinci taksitin 31 Ekim tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi önem taşıyor.

Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları dahil tüm alacaklı idarelerin, 4 il ve 2 ilçedeki dairelerine de bu süreler içinde başvurularak ödeme yapılabilecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Vergi
Son Güncelleme:
Elektrik Tarifeleri için Çağrı: TESK Faturalara 'Özel Uygulama' İstedi Elektrik Tarifeleri için Çağrı: TESK Faturalara 'Özel Uygulama' İstedi
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Resmi Gazete'den Karar Alındı: Parasal Sınırlara Düzenleme Resmi Gazete'den Karar Alındı: Parasal Sınırlara Düzenleme
ÇOK OKUNANLAR
Hem Bayram İkramiyesi Hem Emekli Promosyonu! Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı: Rakam 34 Bin Lirayı Bulabilir Emekli için Çifte Ek Kazanç Kapısı, 34 Bin TL'yi Bulabilir
'Hançer' Tartışmasında Son Perde: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'İhanet' Yanıtı
Oğlu Mülakata Hazırlanıyordu: Başkan Özay'dan Tartışmalı Diyanet Ziyareti Başkan Özay'dan Tartışmalı Diyanet Ziyareti
Altın Fiyatları Tahmini bu Kez Mahfi Eğilmez'den: Gram Altın mı Mevduat Faizi mi? Fırtına Yaklaşıyor, Çarşamba'ya Dikkat! Mahfi Eğilmez'den Altın Fiyatı Tahmini
Ankara Kulisleri Bu İddiayı Konuşuyor: Tarih Verildi, Kabine Diken Üstünde! 4 Bakana Çizik Tarih Verildi, Kabine Diken Üstünde! 4 Bakana Çizik