3 hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı

Avrupa Yatırım Holding, Global Menkul Değerler ve Ulaş Turizm payları 13 Eylül seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

3 hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Avrupa Yatırım Holding, Global Menkul Değerler ve Ulaş Turizm payları 14/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVHOL.E, GLBMD.E ve ULAS.E payları 14/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. "

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