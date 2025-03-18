3 Havalimanında Pasaport Sistemi Arızalandı! Uzun Kuyruklar Oluştu

Sabiha Gökçen başta olmak üzere İstanbul ve Antalya havalimanlarında pasaport kontrol sisteminde yaşanan arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

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3 Havalimanında Pasaport Sistemi Arızalandı! Uzun Kuyruklar Oluştu

Türkiye genelinde pasaport kontrollerinde emniyet tarafından kullanılan Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) dün akşam saatlerinde sistem arızası meydana geldi. Antalya ve İstanbul Havalimanı’nda sistem arızası yaşanırken Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pasaport işlemleri manuel olarak yapıldı. Bu nedenle yolcular uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

PASAPORT KUYRUĞU OLUŞTU

Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanan yolcular emniyet tarafından kullanılan bilişim desteği olan Polis Bilgi Sistemi'nde (POLNET) meydana gelen arıza nedeniyle pasaport kuyruğunda beklemek zorunda kaldı. Arızanın giderilmesi için yoğun çaba sarf eden polis ve terminal ekipleri gerekli müdahaleleri yaparken yolcular anonslarla bilgilendirildi.

3 Havalimanında Pasaport Sistemi Arızalandı! Uzun Kuyruklar Oluştu - Resim : 1

ARIZA DÜZELTİLDİ

Arızanın iftar saatine denk gelmesi nedeniyle yolculara hurma ve su dağıtıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan açıklamada arızanın bir süre sonra giderildiğini ifade edilerek pasaport işlemlerinin yeniden yapılmaya başlandığı ifade edildi. Diğer havalimanlarında da sistemi normale döndüğü öğrenildi.

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Havalimanı İstanbul Havalimanı Sabiha Gökçen
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