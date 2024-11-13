3 Bin TL ve Üzeri Alışverişlerde Zorunlu Oluyor! Faturalarda Yeni Dönem

E-arşiv faturası 2026'dan itibaren zorunlu olacak. Eğer mükellef e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine dahil değil ise ve düzenleyecekleri faturalar, vergiler dahil toplam 3 bin lirayı aşıyorsa e-arşiv faturası düzenlenecek. Bu uygulama ise 1 Ocak 2025 itibarıyla devrede olacak.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle ayrıca, gider pusulasının elektronik ortamda düzenlenebilmesinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla belgenin taraflarca ıslak imzayla imzalanması yerine tarafların bilgilerinin elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine imkan sağlandı.

1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDEKİ SATIŞLAR E-İRSALİYE’YE DAHİL OLACAK

Tarımsal ve hayvansal ürün satın alımında düzenlenen müstahsil makbuzunun da elektronik ortamda ya da iletişim araçları yoluyla doğrulanabilmesine olanak tanındı.

İşletmelerin var olan yazılım sistemleriyle e-fatura süreçlerini sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine yardımcı olan özel entegratörlük izinleri de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından iptal edilebilecek.

Üretilen, ithal edilen inşaat demirinin, üretim ve ithalat aşamasından yapı müteahhidine teslimine kadar olan tüm süreçlerin elektronik olarak izlenebilmesi amacıyla hayata geçirilen İnşaat Demiri İzleme Sistemi'ne dahil olma zorunluluğu olan mükellefler.

Brüt satış hasılatı 1 milyon liranın üzerinde olanlara, e-irsaliye uygulamasına dahil olma yükümlülüğü getirildi.