Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, bugün karnelerini alarak 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girecek.

Yarıyıl tatili için son ders zili bugün çalacak

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te dersbaşı yaptı.

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, karnelerini alacak ve 16 günlük sömestir tatiline başlayacak.

Bakanlık, başlayacak yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmeyeceğini bildirdi.

Ev ödevi yerine öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesini isteyen bakanlık, ayrıca öğrencilerin yaşlarına uygun şekilde aileleriyle yapabilecekleri etkinliklerle kaliteli zaman geçirmelerine yönelik etkileşimli dijital rehber kitaplar hazırladı.

SINIFTA KALMA GERİ GELDİ

Bakanlık, bu yıl eğitim-öğretim süreçlerinde bir dizi değişikliğe gitti. Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı.

Bu kapsamda açık liselere, sadece istisnai durumda olan öğrencilerin kayıtları yapıldı.

Ayrıca liselerde öğrencilerin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya son verildi. Yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanların doğrudan bir üst sınıfa geçmesi kararı alındı.

Liselerde artık devamsızlık affı da yapılmayacak. Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Yeni eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi başlayacak, 2 Şubat Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

Kaynak: AA

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