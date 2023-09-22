İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Daha önce 70 bin olan kontenjanın 100 bine çıkarıldığı sınavda, 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.

ANNESİ BABASI HAYATTA OLMAYA DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERİN TAMAMINA BURS

Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlanırken, annesi veya babası hayatta olmayan depremzede öğrencilerden sınava giren 6 bin 925 öğrencinin tamamı burstan faydalandırıldı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı - Resim : 1

100 BİN ÖĞRENCİ BURS ALDI

Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katılırken toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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