YÖK Başkanı üniversite kontenjanlarını açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite kontenjanlarını açıkladı.

Özvar, "Bu yıl önlisans programlarımız için 388 bin, Lisans programlarımız için 465 bin olmak üzere toplam kontenjan belirlenmiştir. Açıköğretim ve uzaktan öğretim kontenjanlarımızla birlikte toplamda 1 milyon 61 bin kontenjan mevcuttur" dedi.