Resmen Duyuruldu: YÖK'ten 4 Üniversite Hakkında Karar

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre; enerji alanında ihtisas üniversitesi olan Batman Üniversitesi koordinatörlüğünde, Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı arasında "Enerji Akademisi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

ÜCRETSİZ EĞİTİMLER VERİLECEK

Enerji Akademisi Okulu'nda alanında uzman hocalar, sektör temsilcileri, yöneticiler ve sahada aktif çalışan uzmanlar tarafından yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji politikaları, tarımda ve sanayide enerji kullanımı gibi başlıklarda herkese açık ve ücretsiz eğitimler verilecek.

4 AY SÜRECEK

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra, sektör çalışanları ve enerji alanına ilgi duyan geniş bir kitleye hitap edecek okul, çevrim içi eğitim modeliyle Türkiye’nin her yerinden katılımcıların erişimine açık olacak.

4 ay sürecek programı başarıyla tamamlayıp belge almaya hak kazanan katılımcılar, istihdam süreçlerinde 'avantaj' elde edecek.

