Resmen Duyuruldu: YÖK'ten 4 Üniversite Hakkında Karar

YÖK, Batman, Siirt, Mardin Artuklu ve Şırnak Üniversiteleri'yle yaptığı protokol kapsamında Enerji Akademisi kurulmasına karar verildi. Protokol imzalandı, 4 ay sürecek programı tamamlayıp belge almaya hak kazanan katılımcıların, istihdam süreçlerinde 'avantaj' elde edeceği ifade edildi.

Son Güncelleme:
Resmen Duyuruldu: YÖK'ten 4 Üniversite Hakkında Karar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre; enerji alanında ihtisas üniversitesi olan Batman Üniversitesi koordinatörlüğünde, Siirt Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi ile Dicle Kalkınma Ajansı arasında "Enerji Akademisi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

ÜCRETSİZ EĞİTİMLER VERİLECEK

Enerji Akademisi Okulu'nda alanında uzman hocalar, sektör temsilcileri, yöneticiler ve sahada aktif çalışan uzmanlar tarafından yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji politikaları, tarımda ve sanayide enerji kullanımı gibi başlıklarda herkese açık ve ücretsiz eğitimler verilecek.

4 AY SÜRECEK

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra, sektör çalışanları ve enerji alanına ilgi duyan geniş bir kitleye hitap edecek okul, çevrim içi eğitim modeliyle Türkiye’nin her yerinden katılımcıların erişimine açık olacak.

4 ay sürecek programı başarıyla tamamlayıp belge almaya hak kazanan katılımcılar, istihdam süreçlerinde 'avantaj' elde edecek.

Hangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar AçıkladıHangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar AçıkladıEğitim

YÖK Başkanı Erol Özvar Duyurdu: Üniversitelerde Üç Ay Yaz Tatili KalkıyorYÖK Başkanı Erol Özvar Duyurdu: Üniversitelerde Üç Ay Yaz Tatili KalkıyorGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
YÖK Üniversite
Son Güncelleme:
164 Bin Aday Başvurdu: 2025-ALES/3 23 Kasım Pazar Günü Yapılacak 164 Bin Aday Başvurdu, ALES Pazar Günü Yapılacak
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Açıkladı Hangi Fakültelerde Kontenjan Azaltılacak, Üniversite Ne Zaman 3 Yıla Düşecek?
ÇOK OKUNANLAR
İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor
Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber
Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı
Dursun Özbek ve Okan Buruk’tan Erden Timur ve Metehan Baltacı’ya Ziyaret Silivri Cezaevi'ndeki İki İsmi Zİyaret Ettiler
Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi Ankara’da Kritik Görüşme: Fidan ve Kalın Umerov ile Bir Araya Geldi