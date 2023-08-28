Okul alışverişi telaşı başladı

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk zil sesi 11 Eylül’de duyulacak. Okulların açılmasına az bir süre kala alışverişini tamamlamak isteyen veliler ile öğrenciler, telaşla en ucuz ürünlerin olduğu kırtasiyecileri geziyor. Gelen zamlarla beraber bir öğrencinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri, sırt çantasıyla beraber ortalama bin 500 liraları buluyor.

Erzincan’da 23 yıldır kırtasiyecilik yapan Sami Yıldırım, zamlanan gıda ürünlerine göre fiyatların normal olduğunu dile getirerek, “Bir öğrencinin ihtiyacı olan çanta, suluk, defter ve kalem geçen yıla göre zamlandı ama vatandaşlara en ucuz şekilde ulaştırmanın çabası içerisindeyiz. Vatandaşlar gıda sektöründeki anlık zamlarla alışık durumdalar. Okulların kapanmasından 3 ay geçti” dedi.

Velilere, kırtasiye malzemeleri seçerken dikkat etmesi gereken hususlara da değinin Yıldırım, ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerektiğini belirterek, “Bütün ürünlerimizin arkasında kalite belgeleri var ve mümkünse yerli ve milli ürünlerimizi almaları suretiyle bunları tercih etmeliler. Bir ürünün pahalı olması çok kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Veliler kırtasiye ürünlerini alırken daha seçici davranarak ekonomik ürünleri tercih etmeliler. Çok abartmadan ürünleri ekonomik fiyattan seçerek alışverişlerini tamamlayabilirler” diye konuştu.

Ailesiyle beraber kırtasiye dükkanına alışveriş yapmaya gelen veliler ise, “Geçen seneye göre fiyatlar çok artmış. Masraflarımız çoğalıyor ama yapacak bir şey yok. Alışverişe yeni başladık ama muhtemelen bin lirayı geçecek” dediler.

Kaynak: İHA