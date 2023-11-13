"Isınma kazanı olmadığından okul eğitime açılamıyor, binin üzerinde öğrenci mağdur"

Eski ismiyle Endüstri Meslek Lisesi, şimdiki ismiyle Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan okulda 2021 yılında deprem güçlendirme ve onarım çalışmaları başlatıldı. 3 yıl içinde okulun güçlendirme çalışmalarının bittiğini söyleyen Dernek Başkan Seyit Ahmet Çay, müteahhidin ödeneğinin bitmesi nedeniyle ısınma kazanının alınmadığını ve bundan dolayı binin üzerinde öğrencinin farklı yerlerde eğitim gördüğünü belirtti. Okullarının en kısa süre açılmasını talep eden Dernek Başkanı Seyit Ahmet Çay, okulun önüne giderek basın açıklaması yaptı.

Seyit Ahmet Çay, "Okulumuzda 3 sene önce deprem güçlendirme çalışması başlatıldı. Bu 3 yıl içinde okulumuzun kuvvetlendirme işlemleri bitti. Bu arada müteahhidin ödeneği bittiği için ısınma sistemimizdeki 2 tane kazanımız eksik kaldı. Bu 2 tane kazanın eksikliği, binin üzerinde öğrencimizin başka başka okullarda eğitim yapmaya, öğretmenlerimizi de oralara gitmeye mecbur ediyor. Çocuklarımız perişan durumdadır. Bu okulların kazanlarıyla ilgili ödeneğin tahsis edilmesini istiyoruz. Çocuklarımızın okula gelmesini sağlamak zorundayız. Burası Samsun sanayisinin lokomotifidir. Şu anda Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bu okuldan mezun olanlar çalışıyor. Çocuklarımız bulundukları okulda beceri eğitimleri alamıyorlar. Lütfen okulumuzun ısıtma sistemini tamamlayalım. Okulumuzun ısıtma sistemi tamamlandıktan sonra çok kısa bir süre sonra taşınması muhtemeldir. Okulun zaten 1 yıl öncesi hizmete girmesi gerekiyordu fakat bazı sebeplerden dolayı olmadı. 2 tane kazan alınmaması halinde bu durum daha da gecikecek, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz mağdur olacak, Samsun’un sanayi lokomotifi eksik kalacaktır” dedi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise okul hakkında şu bilgiler verdi:

"Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin güçlendirme çalışmaları sırasında binanın eski olmasında dolayı öngörülmeyen değişikler oldu. Yapılan planlamada kalorifer sisteminin çalışır durumda olduğundan dolayı ısınma sisteminde sadece tamirat işlemi planlandı. Sistemin planlama doğrultusunda kırılıp döküldükten sonra peteklerin, mekanizmanın çalışmasında ciddi aksaklıkların olduğu tespit edildi. Akabinde durum tamamen yenilenme şeklinde yeninden planlandı. Kalorifer sistemi tüm haltlarıyla birlikte yenilendi. Güçlendirme ve onarım çalışmaları ihalesinden sonra imalat ile ilgili değişiklikler prosedür gereği müteahhidin rızasına bağlı olduğundan dolayı yeni bir proje ve ihale yapma gereği ortaya çıktı. Teknik olarak peteklerin, boruların değişikliği ile ilgili kısım tamamlandı. Fakat kazanın ve kazananın bağlantıları ile ilgili ödenek bitti. Bitince yeniden bir ihale edinim yolu bütçesi istendi. Taksirli bir ödenek onaylandığı durumunda 15 gün içinde kazan ve kazanın bağlantılar tamamlanmış olacak. Kazan ve bağlantıları ile ilgili ihale süreci devam ediyor. Okulunda bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde açılması planlanıyor".

Kaynak: İHA