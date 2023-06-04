Öğrenciler içeride aileler dışarıda ter döktü

Yurt genelinde LGS heyecanı yaşandı. Öğrenciler sınıflarda, aileleri ise dışarda ter döktü.

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Elazığ'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı için öğrenciler içeride, aileler ise dışarıda ter döktü.
2022-2023 eğitim öğretim yılında LGS tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da yapıldı. İki oturum şeklinde yapılacak olan sınavın ilk oturumu saat 09.30 başladı. Elazığ merkez ve ilçelerde toplam 139 sınav merkezinde 8 bin 894 öğrenci sınava girdi. Sınav saatinin başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav salonlarında, aileleri ise dışarıda ter döktü.

Kızını sınava getiren Muhammet Öksüz, "İyi çalıştı. İkinci dönem biraz okuldan geri kaldılar. Birinci dönem gayet iyiydi. Bugünde sınavı vardı. Kızıma başarılar diliyorum" dedi.

Velilerden Mürsel Can ise “Onların heyecanı içerde bizimki dışarıda devam ediyor. LGS sınavının devamı da yok. Üniversite sınavında bir daha girme şansı oluyor. Bunda öyle bir şans olmadığı için heyecanları daha fazla oluyor. Aynı heyecan bize de yansıyor" diye konuştu.

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