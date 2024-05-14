Bakan Tekin'den açıklama geldi: Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik şiddetin artmasının üzerine hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının haftaya TBMM’ye geleceği bildirildi.

Bakan Tekin'den açıklama geldi: Öğretmenlik Meslek Kanunu ne zaman çıkacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmalarla ilgili soru üzerine Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."

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Kaynak: İHA

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