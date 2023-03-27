Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullar 16 Haziran'da kapanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız" dedi.

Son Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullar 16 Haziran'da kapanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinin ardından eğitime bir süreliğine ara verilmesi üzerine gündeme gelen ‘Okulların kapanma tarihi uzayacak mı’ sorusunu yanıtladı.

Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran’da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Lapa olmuyor.. Klasik pilav tariflerinden çok farklı hazırlanıyor Lapa olmuyor.. Klasik pilav tariflerinden çok farklı hazırlanıyor
FOX TV apar topar yayına ara kararı aldı! Flaş duyuru FOX TV apar topar yayına ara kararı aldı! Flaş duyuru
Bakanlık yetkilileri açıkladı: Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Depremler nedeniyle ertelenen YÖKDİL, 26 Mart'ta yapılacak Depremler nedeniyle ertelenen YÖKDİL, 26 Mart'ta yapılacak
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu! AKP'den maaş ve bayram ikramiyesi oyunu!
'İkinci tur' senaryosu dikkat çekti: Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler? Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler?
Endişeler artıyor: Dolar/TL'de 'durgunluk' korkusu! Dolar/TL'de 'durgunluk' korkusu!
İşte Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı İşte Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı
Selçuk Geçer, dolarda zincirlerin kopacağı seviye için tarih verdi Selçuk Geçer, dolarda zincirlerin kopacağı seviye için tarih verdi