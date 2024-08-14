MEB'den İlkokullar İçin Karar: Sınav Saati Kaldırıldı

MEB'in yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesine göre; ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Eğitimde ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları yürürlüğe girecek.

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MEB'den İlkokullar İçin Karar: Sınav Saati Kaldırıldı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kalırken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni hazırlık genelgesini yayımladı.

TRT Haber'in aktardığına göre; ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek.

Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.

SINIF MEVCUDU AZALIRSA SINIFLAR BİRLEŞECEK

Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.

Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
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