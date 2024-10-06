’Maziden Atiye Ahlat’ Projesinde Bir Grup Öğrenci Daha Gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ’Maziden Atiye Ahlat’ projesi çerçevesinde, 2’nci grupta yer alan öğrenciler Anadolu’ya açılan kapı olarak bilinen ve Kubbetü’l-İslam ünvanını taşıyan 3 şehirden birisi olan Ahlat’a uğurlandı. Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Ahlat Külliyesi’nde gerçekleştirilecek 1 haftalık kamp programında bölgedeki tarih, kültür ve medeniyet mirasını gezecek. Ayrıca farklı alanlarda eğitimler, tarihî ve kültürel geziler, kültür-sanat faaliyetleri, kitap tahlilleri, söyleşi ve yarışmalar gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA