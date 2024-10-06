Bartın Üniversitesi TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü Aldı

Türkiye’de ve dünyada havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarının bir araya geldiği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz’de Bartın Üniversitesi (BARÜ) ödülle dönüyor. Bartın Üniversitesi (BARÜ) Fen Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Çağlar Özhan’ın Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde tamamladığı “Öğretmen Adaylarının Yürütücü İşlev Becerilerinin Ayrık Duygular ile Etkileşiminin Bilgisayar Simülasyonu Ortamında İncelenmesi” başlıklı tezi Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında üçüncülük ödülü aldı. Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Çağlar Özhan’a ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından verildi.

Alanında özgün tematik konular içeren Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezlerinin değerlendirilip ödüllendirildiği törene Bakan Kacır ile birlikte Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın ve BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun katıldı.

TEKNOFEST’i yarınların güçlü Türkiye’sinin habercisi olarak değerlendiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, yarışmaya katılan herkesi tebrik etti.

Ülkemizin son yıllarda bilim ve teknoloji alanlarındaki hızlı gelişimine dikkat çeken Rektör Uzun, “Bu başarının en önemli nedenlerinden biri, yerli ve milli üretim anlayışımızdır. Üretmek, geliştirmek ve bunları sürdürülebilir bir şekilde geleceğe aktarmak oldukça önemlidir. Bu noktada Bartın Üniversitesi olarak bizler de tüm paydaşlarımızla birlikte çıktığımız gelecek yolculuğunda hep daha iyisini hedefliyoruz. Bu gayretlerimize özverili çalışmalarıyla katkı sunan Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Çağlar Özhan ve doktora tez jüri üyelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kurumsal ilerleyişimizde sundukları katkı dolayısıyla Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bülent Karakaş ile Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Yılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi. Rektör Uzun, tam bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda umutlarımızı yeşerten gelişmelere tanık olmaya devam edildiğine de dikkat çekerek “Yerli ve milli üretim anlayışını benimseyen, ülkesine değer katan ve geleceğin teknoloji liderleri olacak gençlerimize güveniyoruz. Bu şiarla geleceğe olan yürüyüşümüzde bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve etki değeri yüksek bilimsel çalışmaları özendirmek hedefiyle öncü çalışmalar yapan TÜBA’nın değerli başkanı Prof. Dr. Sayın Muzaffer Şeker’e ve TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Orhan Aydın’a teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bilim üreten ve teknoloji geliştiren bir Türkiye hedefiyle yetişmiş insan kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir motivasyon olan TEKNOFEST’in düzenlenmesinde emeği geçen T3 Vakfı’na, Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar’a ve tüm bileşenlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA