'İstanbul'daki bir okulda Arapça eğitim verildiği' iddiasıyla ilgili açıklama

'İstanbul'daki bir okulda müfredata uyulmayarak Arapça eğitim verildiği' iddiasıyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

'İstanbul'daki bir okulda Arapça eğitim verildiği' iddiasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM), 'İstanbul'daki özel bir okulda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyulmuyor, eğitim Arapça veriliyor' iddiasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde 5580 sayılı Kanun kapsamında farklı ülkelere ait programlarla ve yabancı dillerde eğitim veren milletlerarası okullara imkan verilmektedir. Bu okullarda eğitim dili olarak ilgili ülkenin dili veya farklı bir yabancı dil ile eğitim verilebilmektedir. Bahse konu okul da bu kapsamdaki okullardan biridir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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