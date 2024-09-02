Açık Lise Kayıtları İçin Son Tarih Belli Oldu: İşte Şartlar...

Kayıtlar halk eğitim merkezlerinde yapılacak. Herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar açık liseye geçebilecek.

AÇIKLAMA GELDİ

Çeşitli sebeplerle örgün eğitime devam edemeyen öğrenciler, açık lise sistemi ile eğitimlerini tamamlıyor. Yeni kayıt dönemi ve kayıt yenileme için ailelerin merakla beklediği açıklama Millî Eğitim Bakanlığından geldi. 2024- 2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıtları için bakanlığın sistemi erişime açıldı, son gün 22 Eylül...

Yeni kayıt ücreti 300 TL. Yazılı sınavlar 21-22 Aralık’ta, e-Sınavlar ise 01-31 Aralık’ta yapılacak. Halk eğitim merkezlerinde yapılan yeni kayıtlar için kimlik, 1 biyometrik fotoğraf, diploma veya tasdikname gerekiyor. E-Okul’da kaydı olanların ise evrak götürmesine gerek yok. Geçen sene büyük tartışmaların yaşanmasının ardından bakanlık açık liseye geçişlerle ilgili usul ve esasları belirlemişti.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybedenler, millî sporcular, şehit ve gazi çocukları, evde ve hastanede eğitim alanlar açık liseye geçebilecekler. Engelli veya özel ihtiyaç raporu olanlar; tutuklu ve hükümlüler, anne veya babası vefat edenler, hakkında koruma kararı verilenler veya koruyucu aile yanına yerleştirilenler, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim ve bakım tedbiri kararı verilenler; Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalanlar açık liseye geçebiliyor.

Genelgede ayrıca “Bakanlıkça mazereti uygun görülen” ibaresi yer alıyor. Bu maddeye göre talep edilmesi hâlinde açık liseye geçme hakkına sahip olanlar ise şöyle:

- Sınıf tekrarına kalanlar.

- Velisinin yeni ikametinin bulunduğu ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayanlar.

Herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar ile çeşitli nedenlerle dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar.

- Açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyenler.

- Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur’ân kurslarında hafızlık ve bu alanı destekleyici Arapça eğitimi alanlar ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar.

- Millî sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az 3 yıl lisanslı olarak yarışmalara katılanlar; olimpik hazırlık ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar.