Yunanistan'daki Kürt mülteci kampına operasyon: 'Kapıları kırıp zorla içeri girdiler

Yunanistan'ın Lavrion bölgesinde bugün sabah erken saatlerde Kürt mültecilerin kaldığı binaya Yunanistan Polisi (ELAS) tarafından operasyon düzenlendi. 1947 yılında 'Göçmenler Kampı' adı altında kurulan ve 'Lavrion Kampı' olarak bilinen binanın polis operasyonun ardından tamamen boşaltıldığı bildirilirken, bölgedeki mülteci dayanışma komitesi üyeleri polis operasyonunu kınadıklarını açıkladı.

Gazete Duvar'dan Nikolos Stelya yapılan operasyonun detaylarını aktardı. "newsit.gr" haber sitesinin aktardığına göre, Attiki Emniyet Müdürlüğü tarafından ELAS'ın çeşitli birimlerinden polis memurlarının katılımıyla düzenlenen operasyon, bugün sabah erken saatlerde başladı ve yerel saatle 07:00 sıralarında tamamlandı. ELAS Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklamasına göre, Lavrion'daki bina 1947 yılında kullanıma girmişti, ancak son yıllarda 'yasadışı' olarak kullanılıyordu.

BİNA, LAVREOTİKİ BELEDİYE BAŞKANI'NA TESLİM EDİLDİ

Operasyon sonucunda, 26 erkek, sekiz kadın ve 19 çocuk olmak üzere toplam 53 kişi binadan çıkarılarak üç otobüsle Oinofita'daki Göç ve İltica Bakanlığı'nın binasına nakledildi.

Polisin açıklamasında, binanın tahliyesinin 'sakin bir ortamda ve herhangi bir direnişle karşılaşılmadan gerçekleştirildiği' ve 'binanın barınma için uygun olmaması nedeniyle insanlara daha iyi yaşam koşulları sağlanmasının amaçlandığı' ifade edildi. Bina, polis operasyonunun ardından Lavreotiki Belediye Başkanı'na teslim edildi.

'KABUL EDİLEMEZ'

"rosa.gr" haber sitesi ise konuyla ilgili haberinde, "Polis güçleri, bu sabah Lavrion'da çoğunluğu Kürt mültecilerin kaldığı bir binayı boşaltmak üzere harekete geçerken, bölge halkı çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni baskıları kınadı" ifadelerini kullandı.

Habere göre, bölge halkı ve mülteci-göçmen dayanışma komitesi üyeleri, operasyonun sabahın erken saatlerinde herhangi bir bilgi verilmeden gerçekleştirildiğini ve bu nedenle küçük çocukların silahlı polis memurlarını görünce korkuya kapıldığını vurguladı.

Bir sosyal klinikte doktor olarak görev yapan Emmi Koutsopoulou, konu hakkında, "Küçük çocukların sabah 5.30'da uyandıklarında çevik kuvvet polisiyle karşılaşmaları ve yarım saat içinde kıyafetlerini ve oyuncaklarını toplayıp gitmeleri kabul edilemez" dedi.

Kürdistan Kültür Merkezi'nden polis operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada ise "Tüm kapıları zorla kırdılar ve zorla içeri girdiler" bilgisi paylaşıldı.

KARDAK KRİZİNDEN SONRA BOŞALTILMIŞTI

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, 1947 yılında 'Göçmenler Kampı' adı altında kurulan Lavrion Kampı, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra Türkiye’den kaçan çoğu sol eğilimli yüzlerce kişiyi de barındırmıştı. Uzun yıllar Yunanistan’a gelen mültecileri barındıran Lavrion Kampı, Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında faaliyet gösteriyordu.

1990’lı yıllarda Türkiye’nin 'PKK’lıların kampı' olarak da tanımlamaya başladığı Lavriyon Kampı, 1996 Kardak krizinden sonra, dönemin Başbakanı Kostas Simitis’in talimatıyla boşaltılmış, '40’a yakın PKK üyesinin sınır dışı edildiği' açıklanmıştı. Bu da Yunanistan hükümetinin Türkiye’ye bir jesti olarak algılanmıştı. Lavrion Kampı'nın kapatılacağı geçtiğimiz nisan ayında açıklanmıştı. Yunanistan polisi, son yıllarda kampın düzensiz göçmen ve aileleri tarafından 'işgal altında olduğunu' savunmuştu.