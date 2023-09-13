Yunanistan'da denizciler, gemi mürettebatının iterek ölümüne neden olduğu Karyotis için grev yaptı

Yunanistan'da denizciler, limandan feribota binmeye çalışırken mürettebatın itmesi sonucu hayatını kaybeden Andonis Karyotis için bir günlük greve çıktı.

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Yunanistan'da denizciler, gemi mürettebatının iterek ölümüne neden olduğu Karyotis için grev yaptı

Yunanistan'da geçen hafta Pire Limanı'ndan hareketle Girit’e gidecek feribota binmeye çalışırken mürettebatın denize iterek ölümüne neden olduğu 36 yaşındaki Andonis Karyotis’in ailesine destek mesajı vermek için Panhelenik Denizciler Federasyonu bir günlük grev kararı aldı.

Panhelenik Denizciler Federasyonu'ndan (PNO) yapılan açıklamada, Andonis Karyotis’in ailesine destek mesajı vermek istenildiği belirtilerek, limanlardaki altyapı ve personel eksikliklerine dikkat çekildi. Grev nedeniyle ülke genelinde tüm tarifeli gemiler gün boyunca limanlarda demirli kalacak.

Evrensel'in haberine göre engellilere karşı yapılan ayrımcılıkla mücadele amacı taşıyan “Sıfır Hoşgörü” isimli inisiyatif de Pire Savcılığına yaptığı başvuruda, olayda engellilere karşı ırkçılık unsurunun olup olmadığının araştırılmasını istedi. İnisiyatiften yapılan açıklamada, Karyotis’in zihinsel engellinin bulunmasının da olayda etkili olduğu öne sürüldü.

Geçen hafta Girit’e giden feribota binmeye çalışan Karyotis, mürettebat tarafından itilmiş; Karyotis denize düşerek hayatını kaybetmişti.

Yunan basınına konuşan görgü tanıklarından bazıları Karyotis’in bileti olmadığı, bazıları da geç geldiği için feribota alınmak istemediğini ileri sürmüştü. Olayı gösteren güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşılmış, gemi mürettebatından kaptan dahil 4 kişi gözaltına alınmıştı. Yunanistan’da Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis de dün istifa ettiğini açıklamıştı.

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