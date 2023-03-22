Yunanistan da mayıs ayında seçime gidiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, mayıs ayında sandık başına gidileceğini açıkladı. "Size net bir şekilde söyleyebilirim ki seçimler mayısta yapılacak. Temmuzda yapılmayacak" diyen Miçotakis, "Temmuzda olmayacak zira, ikinci tur seçim gerekebilir. Büyük ihtimalle ağustos ayında da seçim yapacağız" ifadelerini kullandı. Başbakan ayrıca, "Şahsen ikinci tur seçim ihtiyacını savunmaya devam edeceğim. Zira, tek başına iktidar gücünü, ikinci tur sağlayabilir ve ülke için doğru çözüm budur." mesajını da verdi.

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, Komşu Yunanistan'da son anketeler göre, uzun yıllar sonra ilk defa iktidar partisi ile ana muhalefet arasındaki puan farkı kapanmaya başlamış durumda.

'21 VEYA 28 MAYIS'TA DÜZENLENEBİLİR'

Ana muhalefete yakın duran Efimerida ton Sintakton gazetesi, Atina'daki hükümet kaynaklarının 21 Mayıs ve 28 Mayıs tarihleri üzerinde durduklarını bildirdi.

Türkiye'de de 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerin ikinci tura kalması halinde, 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verilmişti. Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanlığı seçimininin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" demişti.

'HEPİMİZ SUÇLUYUZ'

Miçotakis, Tempi'deki tren kazası hakkında da konuştu: "Hellenic Train ile masaya oturacağız. İtalyan hükûmeti ile de masaya oturacağız. Yunanistan demiryollarına nasıl yatırım yapmamız gerektiği konusunda daha iyi bir anlaşmaya varacağız. Devlet olarak Hellenic Train'den pay almakla ilgilenmiyorum ama ilgilendiğim şey, Hellenic Train'in bize en iyi trenlerini getirmesini sağlamak, tabiri caizse İtalya'dan çekebileceği 'sakat trenleri' değil."

Miçotakis, demiryolu ağındaki sorunları kabullenirken eski hükümetlere atıfta bulundu ve "Hepimiz suçluyuz" dedi.

SYRIZA SEÇİM KAMPANYASINI YOĞUNLAŞTIRIYOR

Miçotakis'in seçim açıklamasından sonra ana muhalefet partisi Syriza, seçim kampanyasını yoğunlaştırma kararı aldı. Newsbomb isimli haber sitesinde yer alan habere göre partinin, son haftalarda enflasyon nedeniyle bazı ekonomik verileri ayarlayarak mevcut koşullara göre uyarladığı güncellenmiş hükümet programı nihai şeklini aldı ve yakın zamanda kamuoyuna duyurulacak. Buna göre Syriza, 57 kişinin hayatını kaybettiği kazadan önce gündemde olan yolsuzluk, kamunun denetimi ve hükûmetin kamu parasını israf etmesi gibi büyük konulara odaklanma kararı aldı.