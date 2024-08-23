Yolcu Otobüsü Nehre Uçtu! Çok Sayıda Ölü Var

Nepal'de yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü Marsyangdi Nehri'ne düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

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Yolcu Otobüsü Nehre Uçtu! Çok Sayıda Ölü Var

Press Trust of India (PTI) ajansının Nepal medyasına dayandırdığı haberde, yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu tahmin edilen Hindistan plakalı yolcu otobüsünün Nepal'in Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya gittiği belirtildi.

Haberde, otobüsün Tanahun bölgesindeki Marsyangdi Nehri'ne düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 yolcunun yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.

Tanahun'daki polis yetkilisi Deepak Kumar Raya da kazayı doğrulayarak çalışmalar sonucu otobüsten 14 kişinin kurtarıldığını ve yakındaki hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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