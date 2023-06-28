Yasa değişti: Tüm Koreliler 1 ya da 2 yaş gençleşti!

Koreliler bugün, insanları doğduklarında bir yaşında kabul eden ülkenin geleneksel yaş sayma yöntemini uluslararası standartla uyumlu hale getiren yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle bir ya da iki yaş gençleşti.

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Yasa değişti: Tüm Koreliler 1 ya da 2 yaş gençleşti!

Güney Kore medyasında her alan haberlere göre, Koreliler bugün, ülkenin geleneksel yönteminin yerine uluslararası yaş sayma yönteminin kullanılmasını gerektiren yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle bir ya da iki yaş gençleşti.

Korelilerin günlük yaşamında yaygın olarak kullanılan yaş sistemine göre insanlar doğduklarında bir yaşında kabul ediliyor ve her 1 Ocak'ta da yaşlarına bir yıl ekleniyor. Bu 31 Aralık’ta doğan bir bebeğin, 1 Ocak’ta iki yaşında olacağı anlamına geliyor.

Ülkede 1960’ların başından beri doğumda sıfırdan hesaplamanın ve her doğum gününde bir yıl ekleme şeklindeki uluslararası normun tıbbi ve yasal belgeler için kullanıldığı ancak Korelilerin tıbbi ve yasal belgeler hariç diğer her şey için geleneksel yöntemi kullanmaya devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan ülkede askere alma, okula giriş, alkol ve sigara içme yaşının hesaplanmasında kullanılan bir başka yaş sistemi daha olduğu, bu sisteme göre kişinin yaşı doğumda sıfırdan hesaplandığı ve 1 Ocak’ta bir yıl eklendiği aktarıldı. Yetkililer, bu yöntemin şimdilik devam edeceğini ifade etti.

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