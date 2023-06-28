Doğa yürüyüşünde kaybolan oyuncu Julian Sands'ın kalıntıları bulundu

ABD'nin California eyaletinin güneyindeki dağlarda ocak ayında doğa yürüyüşü yaparken kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'ın kalıntılarına ulaşıldı.

Doğa yürüyüşünde kaybolan oyuncu Julian Sands'ın kalıntıları bulundu

San Bernardino Bölge Şerif Departmanı, hafta sonu doğa yürüyüşü yapan kişiler tarafından bulunan insan bedeni kalıntılarının ünlü oyuncu Julian Sands’a ait olduğunun teyit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Sands’ın ölüm şeklinin hala araştırıldığı ve nihai netice için daha fazla test sonucunun beklendiği kaydedildi.

65 Yaşındaki İngiliz oyuncu, ocak ayında tek başına Mount Baldly dağında doğa yürüyüşü yaparken kaybolmuştu.

Yetkililer, Sands'ın bulunması amacıyla San Gabriel Dağları civarında arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmuş ancak herhangi bir sonuç alınamadığını duyurmuştu.

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