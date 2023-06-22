Wagner'in kurucusu Prigojin: Putin'i askeri kurmayları kandırıyor

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından kandırıldığını öne sürdü.

Wagner'in kurucusu Prigojin: Putin'i askeri kurmayları kandırıyor

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, yerel basına yaptığı açıklamada, askeri yetkililerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önüne yalan içeren belgeler koyduğunu savundu.

Wagner grubu Bahmut'ta kontrolü sağladığında tüm savaş muhabirlerinin gerçeği görmeleri için oraya gitmelerine izin verdiklerini belirten Prigojin, "Fakat hiçbiri imha edilmiş binlerce tank ve zırhlı araçtan bahsetmedi. Hepsi boş laflar etti. Şimdi oraya (çatışma bölgesine) kimseyi almıyorlar. Hiçbir şey göstermiyorlar. Çünkü çok büyük problemler var. Şoygu ve Gerasimov'un basit bir yaklaşımı var. İnsanlar inansın diye korkunç yalanlar uyduruyorlar. Yaptıkları şey bu" ifadelerini kullandı.

Prigojin, Rusya'nın yeni bir seferberliğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Ölü ve yaralılar dahil çok ciddi kayıplar var. Birliklerdeki asker sayısı azaldı. Önceden bir birlikte 100 asker görev yapıyordu, şimdi yaklaşık 60 asker görev yapıyor. Personel sayısı az olduğu için can kaybı sayısı da fazla oluyor. Dolayısıyla insanlar yeni seferberliğe hazır olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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