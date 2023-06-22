Texas’ta hortum: 3 ölü

ABD’nin Texas eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Texas’ta hortum: 3 ölü

ABD’nin güneyindeki Texas eyaletini hortum vurdu. Ağaçlar, elektrik hatları ve bazı araçlar hortumun etkisiyle devrildi.

Jayton bölgesinde 700’den fazla abone elektriksiz kalırken, Rolling Plains genelinde yaygın elektrik kesintileri yaşandı. Matador Belediye Başkanı Pat Smith medyaya yaptığı açıklamada, Matador genelinde büyük hasar meydana geldiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Enkaz altında kalmış olabilecek kişiler için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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