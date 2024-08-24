Viral Olan Tarif, Satışları Patlattı

Sosyal medya platformu TikTok'ta bir tarif videosunun viral olmasının ardından İzlanda'daki süpermarketlerde salatalık kalmadı.

İskandinav ülkesindeki sosyal medya fenomenlerinin rendelenmiş salatalık, susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve biber yağından oluşan bir salata tarifini paylaşmaya başlamasının ardından İzlanda'daki salatalık satışlarında patlama yaşandı. Süpermarketler talebe yanıt vermekte zorlanıyor.

İzlanda Çiftçiler Birliği, tarifin popüler olması nedeniyle ülkedeki çiftçilerin artan talebe yetişemediğini söyledi. Ancak arzın bir hafta içinde normale döneceği ifade edildi. Ülkedeki bir süpermarket zinciri olan Hagkaup, salatalık alımlarının iki kattan fazla arttığını duyurdu.

Viral akımın kökleri, “salatalık adam” olarak adlandırılan TikToker Logan Moffitt'in salatalık kullanarak yeni tarifler paylaştığı Kanada'ya dayanıyor. İçerik oluşturucunun 5,5 milyondan fazla takipçisi var ve Temmuz ayından bu yana neredeyse her gün salatalık tarifleri paylaşıyor.

İzlanda'daki kullanıcıların ilgisini çeken tarifte susam yağı ve pirinç sirkesi kullanılıyor, ancak Logan bazen krem peynir, avokado ve hatta somon füme de ekliyor. Hagkaup'un gıda ürünleri müdürü Vignir Þór Birgisson, susam yağı ve bazı baharatlar gibi malzemelerin satışlarının mağazalarında “iki katına çıktığını” söylerken, mevcut kıtlığın yalnızca TikTok trendinden kaynaklanmadığını savundu.