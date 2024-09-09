Vietnam'da 'Yagi' Kabusu! Ölü Sayısı Artıyor, Çöken Köprüde Kayıplar Var

Afet Önleme ve Kontrol Dairesinden Vietnam'ı etkisi altına alan Yagi Tayfunu'na ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Yagi Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a çıktığı bildirildi. Afetten dolayı 229 kişinin yaralandığı ve 8 bin 17 evin hasar gördüğü belirtildi.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA

Açıklamada, binlerce hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığı kaydedildi. Tayfundan etkilenen bölge sakinlerinin gıda ve barınma sorununa odaklanıldığı aktarılan açıklamada, ani sel ve toprak kayması açısından yüksek riskli bölgelerde yaşayanların tahliye sürecinin devam ettiği belirtildi.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ, 13 KİŞİ KAYIP

Yetkililer, ülkenin Phu Tho bölgesinde sel nedeniyle bir köprünün kısmi olarak çöktüğünü bildirdi.

Çöken köprüden 4 kişi kurtarılırken, 13 kişiden henüz haber alınamadığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA