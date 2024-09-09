Hindistan'ı Ayağa Kaldıran Olay! 'YouTube Videosu İzleyerek Ameliyat Yapan Doktor Çocuğu Öldürdü' İddiası

Hindistan'da bir doktorun, YouTube'dan izlediği videodan yardım alarak safra kesesi ameliyatı yaptığı iddia edildi. Ameliyatta hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun "ölümüne sebep olmakla" itham edilen doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

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Hindistan'ı Ayağa Kaldıran Olay! 'YouTube Videosu İzleyerek Ameliyat Yapan Doktor Çocuğu Öldürdü' İddiası

Hindistan'daki doktorlar haftalardır, cinsel istismara maruz bırakılarak öldürülen meslektaşları için yaptıkları grevle konuşulurken, ülkede yaşanan bir olay hepsini geride bıraktı. Bihar eyaletinde safra kesesi ameliyatının ardından hayatını kaybeden bir çocuğun ailesi, olaya ilişkin dehşete düşüren iddialarda bulundu.

Aile, istifra ve karın ağrısı semptomlarıyla hastaneye kaldırılan çocuğun, doktor tarafından "YouTube videosu" yardımıyla ameliyat edildiğini öğrendiklerini öne sürdü.

'ÇOCUĞU HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI'

Ameliyat sırasında kalbi duran çocuğun ambulansla başka hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiğini söyleyen aile, çocuklarının ölümüne "sahte doktorun" yol açtığını iddia etti. Aile, doktorun çocuğu hastanede bırakarak kaçtığını da ekledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: AA

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