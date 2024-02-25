Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,8'lik deprem!

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kızılsu Kırgız Özerk İli'nin Akçi ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadı.

Dün aynı bölgede 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Kaynak: AA