Ruslardan, Güney Kore’ye rekor sayıda iltica başvurusu

Güney Kore’ye 2023 yılında 5 bin 750 Rus vatandaşının iltica başvurusunda bulunduğu açıklanırken, bu sayının rekor sayıda iltica talebinin yapıldığı 1994-2019 yıllarına kıyasla çok daha fazla olduğu kayıtlara geçti.

Güney Kore Göçmenlik Servisi, ülkeye yapılan iltica başvurularına ilişkin 2023 yılı raporunu yayınladı. Güney Kore Adalet Bakanlığı’na bağlı Göçmenlik Bürosu’nun verilerine göre 2023 yılında yapılan iltica başvurularının son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı aktarıldı. Rapora göre, Güney Kore’ye 2023 yılında sığınma talebinde bulunanların başında Rus vatandaşları geliyor. Ülkeden 2022 yılında bin 38 kişinin sığınma talep ettiği kaydedilen raporda, bu sayının 5 kat artış göstererek 5 bin 750’ye yükseldiği aktarıldı. Bu sayının rekor sayıda iltica talebinin yapıldığı 1994-2019 yıllarına kıyasla çok daha fazla olduğu kayıtlara geçti. Raporda, Güney Kore’de 18 bin 838 sığınmacı ile ilk sırada yer alan Rusları 2 bin 94 ile Kazakistan, bin 282 ile Çin, bin 205 ile Malezya, bin 189’la Hindistan, 836 ile Moğolistan, 564 ile Türkiye’nin takip ettiği bilgisi yer aldı.

İltica taleplerini de içeren katı göçmenlik yasalarıyla tanınan ülkede 1994-2023 yılı sonuna kadar 103 bin 760 kişi mülteci statüsü için başvuruda bulunurken, yalnızca 4 bin 52 kişi mülteci olarak ülkeye kabul edildi.

İltica başvurusu yapanların gerekçeleri arasında en fazla dini ve siyasi baskı gösterilirken, belirli bir sosyal gruba, ırka ya da milliyete mensup olmaktan dolayı ayrımcılığa uğramak da nedenler arasında yer aldı.

BAŞVURULAR 2024'TE DE DEVAM ETTİ

Yeni yılla birlikte iltica taleplerinde artışın devam ettiği kaydedilirken, ocak ayında Ruslar 376 kişi ile Güney Kore’ye en fazla sığınma talebinde bulunan ülke vatandaşı olurken, Rusları 142 ile Hindistan ve yine aynı başvuru sayısı ile Moğolistan, 132 ile Kazakistan, 129 ile Çin, 113 ile Malezya, 66 ile Türkiye, Pakistan, Mısır, Bangladeş takip etti.

Kaynak: İHA