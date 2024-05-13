Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile Filistin Başbakanı Mustafa'dan, Gazze için 'acil müdahale' çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Bahreyn'in başkenti Manama'da Gazze'deki savaşın ana gündem maddesini oluşturacağı 16 Mayıs'ta düzenlenecek 33'üncü Arap Birliği Zirvesi'nin dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamaya göre, Safedi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durması ve Gazze'nin her yerine yeterli ve sürdürülebilir yardımların girmesi için çaba sarf etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Safedi ile Mustafa, uluslararası toplumun, İsrail'in, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk kurallarına ve savaşın sona ermesi yönündeki uluslararası iradeye yönelik mükerrer ihlallerinin durması için etkin ve acil bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini dile getirdi.