Ülkede Kırmızı Alarm! 40 Bin Asker 'Hazır Ol'a Geçti

Tayvan Merkezi Hava Durumu Bürosu'ndan (CWA) gelen bilgilere göre, saatte 198 km hıza ulaşan rüzgarlarıyla süper tayfun Krathon'un yarın öğlen saatlerinde Tayvan'ın güney kıyılarına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu kuvvetli tayfun sebebiyle yarın için planlanan tüm yerel uçuşlar iptal edilmiş, uluslararası uçuşlar ise ertelendi.

40 BİN ASKER MÜDAHALE İÇİN HAZIR

Güney kıyılarında heyelan riski yüzünden dağlık alanlarda yaşayan halk tahliye edilirken, afet müdahale ve yardım çalışmaları için 40 bin asker hazır bulunduruluyor.

2,7 milyon kişinin yaşadığı adanın güneybatısındaki Kaohsiung'da okullar tatil edildi ve iş yerleri kapatıldı.

Kaohsiung Belediye Başkanı Chen Chi-mai, şehir sakinlerine kıyılardan, dağlık bölgelerden ve nehir kıyılarından uzak durmalarını, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye etti.

'TAYFUN, TAYVAN'A YAKLAŞTIKÇA GÜÇ KAYBEDECEK'

Chen, Krathon'un 1977'de 37 kişinin hayatını kaybettiği ve şehirde büyük yıkıma yol açan Thelma Tayfunu kadar etkili olmasının beklenmediğini ifade etti.

CWA uzmanı Li Meng-hsiang da tayfunun Tayvan'a yaklaştıkça güç kaybedeceğini, rüzgar hızının saatte 150 kilometre hıza ulaşacağını ve dağlık bölgelere 80 santimetreye kadar yağış bırakacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA