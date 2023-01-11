Ukraynalı mültecilerin sayısı artıyor: Polonya'ya 9 milyon kişi giriş yaptı
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden kaçan sivillerin en fazla giriş yaptığı ülke Polonya oldu.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Ukraynalı siviller bölge ülkelerine gidiyor. Polonya, iki ülkenin sınırı nedeniyle Ukraynalı mültecilerin en fazla tercih ettiği ülke oldu.
AA'nın aktardığına göre; Polonya'ya giriş yapan mülteci sayısı 10 Ocak itibarıyla 9 milyonu aştı.
Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.
Ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 29 bin 900 kişinin girdiği belirtilen paylaşımda, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 9 milyon 74 bin oldu." ifadesi kullanıldı.
Paylaşılan verilere göre, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısı ise 7 milyon 250 bin oldu.
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