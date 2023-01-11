Ukraynalı mültecilerin sayısı artıyor: Polonya'ya 9 milyon kişi giriş yaptı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden kaçan sivillerin en fazla giriş yaptığı ülke Polonya oldu.

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Ukraynalı mültecilerin sayısı artıyor: Polonya'ya 9 milyon kişi giriş yaptı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Ukraynalı siviller bölge ülkelerine gidiyor. Polonya, iki ülkenin sınırı nedeniyle Ukraynalı mültecilerin en fazla tercih ettiği ülke oldu.

AA'nın aktardığına göre; Polonya'ya giriş yapan mülteci sayısı 10 Ocak itibarıyla 9 milyonu aştı.

Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 29 bin 900 kişinin girdiği belirtilen paylaşımda, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 9 milyon 74 bin oldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşılan verilere göre, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısı ise 7 milyon 250 bin oldu.

 
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